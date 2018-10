Großenkneten Weil ein Sattelzug in die Leitplanke gefahren ist, ist derzeit der rechte Fahrstreifen auf der A1 Bremen Richtung Osnabrück zwischen Wildeshausen-West und Ahlhorn gesperrt. Wie die Autobahnpolizei Wildeshausen mitteilt, kam der Lkw aus dem Niederlanden am Morgen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke.

Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig – laut Autobahnpolizei läuft die Bergung noch bis etwa 13 Uhr. Aktuell ist nur der Überholstreifen befahrbar, daher hat sich ein Stau von rund sieben Kilometern gebildet. Durch den Unfall sind Sachschäden am Lkw, an der Leitplanke und auch an einer Notrufsäule entstanden, so die Polizei.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.