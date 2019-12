Großenkneten /Cloppenburg Ein 36-Jähriger aus Großenkneten hat in Cloppenburg in erheblichem Maße den Straßenverkehr gefährdet. Polizisten kontrollierten den Mann, der am Samstagabend gegen 22 Uhr mit seinem Mercedes die Bether Straße (B213) in der Kreisstadt befuhr. Zeugen hatten im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht, dass der Kneter in Schlangenlinien fuhr und beinahe mehrere Verkehrsunfälle verursacht habe.

Zunächst versuchte der Autofahrer, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Er leistete Widerstand und griff einen der beiden Polizeibeamten an, heißt es im Polizeibericht.

Bei dem Beschuldigten wurde ein sogenanntes Einhandmesser aufgefunden. Außerdem hatte er „drogensuspekte Substanzen“ im Fahrzeug. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen. Es folgte unter anderem eine Blutprobenentnahme. Die Polizeibeamten fertigten mehrere Strafanzeigen aus. Die Fahrt war damit beendet.