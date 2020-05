Exhibitionist stoppt Triebwagen

Großenkneten Ein 33-jähriger Exhibitionist hat am Montag, 17.15 Uhr, einen Zug der Nordwest-Bahn in Großenkneten gestoppt. Der Fahrgast war ausgestiegen und hatte sich vor den Triebwagen gestellt, um den Zug an der Weiterfahrt zu hindern. Als er von der Zugbegleiterin aufgefordert wurde, den Weg freizugeben, beleidigte er die Frau, „zeigte ihr sein Geschlechtsteil und leckte Scheiben der Waggons ab“, heißt es im Polizeibericht. Zudem beschädigte er durch einen Tritt eine Tür des Zuges, der die Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Die Polizei nahm den Großenkneter in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da Drogenkonsum nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen werden.

