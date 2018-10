Fahrerflucht endet bei Kneten

Großenkneten An der Anschlussstelle Großenkneten auf der A 29 hat die Polizei am Montagmorgen einen Unfallflüchtling stellen können. Ein 35-jähriger Dortmunder hatte gegen 6.30 Uhr mit seinem Kleintransporter im Bereich des Autobahnkreuzes Lotte/Osnabrück seitlich den Pkw eines 45-jährigen Mannes aus Hagen berührt. Der Schaden durch den Unfall wurde auf 600 Euro geschätzt. Nach der Kollision setzte der Fahrer des Kleintransporters seine Fahrt in Richtung Hamburg fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei erwischte ihn im Zuge der Fahndung auf der Autobahn 29 und kontrollierte ihn an der Anschlussstelle Großenkneten. Im Gespräch mit dem 35-Jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Alkoholwert von 0,45 Promille. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden.

Die Polizei berichtete weiterhin: „Die Weiterfahrt war beendet. Zwar hätte einer seiner Mitfahrer die Fahrt fortsetzen können. Der einzige Mitfahrer, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, hatte aber einen Atemalkoholwert von annähernd 1,0 Promille.“