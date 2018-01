Großenkneten Hauptfeuerwehrmann Herbert Ahrens ist seit 50 Jahren Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten. Dafür erhielt er am Freitagabend während der Jahreshauptversammlung bei Kempermann in Großenkneten die Ehrennadel und Urkunde des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen aus den Händen des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Klaus Stolle und des Gemeindebrandmeisters Thorsten Schnitger.

Zuvor hatte Ortsbrandmeister Hendrik Behrends zusammen mit Ordnungsamtsleiterin Frauke Asche und Gemeindebrandmeister Schnitger und dessen Stellvertreter Rainer Hesselmann die Beförderungen vorgenommen. Zum Hauptfeuerwehrmann sollte Patrick Zitter befördert werden, der aber verhindert war. Die Beförderung wird nachgeholt.

Oberfeuerwehrmann dürfen sich nun Dennis Jähnke, Sebastian Lietzmann, Christoph Oltmann, Stephan Oltmann und Markus Schlömer nennen. Tim Reineberg wurde als einziger zum Feuerwehrmann befördert.

„Das Jahr 2017 war für unsere Ortsfeuerwehr Großenkneten ein ganz besonderes Jahr. Wir feierten das 75-jährige Bestehen mit einem Tag der offenen Tür“, erklärte Behrends, der sich beim Festausschuss mit Hansi Dirks, Sebastian Wedermann, Christian Mers und Uwe Moysich ausdrücklich bedankte.

„Von besonderen Einsätzen blieben wir in 2017 verschont“, hob der Ortsbrandmeister hervor. „Als außergewöhnlich konnte man höchstens den Sturm Xavier am 5. Oktober bezeichnen. Am Nachmittag mussten insgesamt 49 Einsatzstellen abgearbeitet werden.“

Viel mehr Sorge bereitet dem Ortskommando fehlendes Personal. „Die Ortsfeuerwehr Großenkneten ist dringend auf weitere Mitglieder angewiesen“, appellierte Behrends für neue Feuerwehrleute. „Egal, ob weiblich oder männlich. In der Altersstufe 16 bis 45 Jahren sind alle in Großenkneten oder Döhlen und den umliegenden Bauerschaften aufgefordert, unsere Feuerwehr zu unterstützen.“

Wer Interesse hat, sollte sich direkt mit Ortsbrandmeister Behrends (Telefon 0176/2332392) in Verbindung setzen.

Zum Ende 2017 waren noch 51 Kameraden in der Ortswehr geführt. „Aber schon jetzt liegen wieder drei Abmeldungen durch Umzug, Übergang in Altersabteilung oder berufliche Gründe vor“, stellte Behrends besorgt fest.

Der Dienstbericht 2017 wies 302 Tätigkeiten mit 7187,33 Stunden und 2083 Feuerwehrkräften auf. Neben zwölf Brandeinsätzen (Pkw-Brände, Wohnungsbrand, Stallbrand, Schornsteinbrand und drei Meldungen von Brandmeldeanlagen) schlugen 53 Übungs- und Pflegedienste, 64 Hilfeleistungen, 28 Bürotätigkeiten und 21 Lehrgänge oder Fortbildungen und 124 sonstige Tätigkeiten zu Buche.

2018 gibt es am 23. Juni eine Tagesfahrt nach Helgoland sowie den Feuerwehrgemeindeball am 31. August mit zahlreichen Ehrungen.