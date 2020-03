Großenkneten /Hagel Teppiche, Stühle, eine Waschmaschine, eine Matratze und Speisereste: All das hat eine unbekannte Person in die freie Landschaft in der Gemeinde Großenkneten gebracht. Wegen illegaler Müllablagerung ermittelt daher jetzt die Polizei.

Passiert ist die Tat am Sonntag, in der Zeit von 8 Uhr bis 17.30 Uhr, am Waldrand der Straße „Bookholt“ im Ortsteil Hagel bei Großenkneten. Es handelt sich um diverse Haushaltsgegenstände, die Beamte der Polizei Großenkneten am Ablageort vorfanden. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können oder Beobachtungen in der Gegend gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04435/919190 bei der Polizeistation zu melden.