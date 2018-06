Großenkneten Der mögliche Absturz eines Flugzeugs in der Gemeinde Großenkneten hat am Samstagnachmittag Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr beschäftigt. Eine Gruppe Boßeler hatte der Polizei kurz nach 17 Uhr gemeldet, dass möglicherweise eine Maschine in Ahlhorn abgestürzt sei.

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr gingen dem Notruf nach und trafen einen Mann an, dessen Modellflugzeug kurz zuvor unsanft gelandet war. Da es sich um ein größeres Modell handelte, war es wahrscheinlich, dass die Gruppe die Landung dieses Modells beobachtet hatte.

Der Modellflieger wies die Einsatzkräfte darauf hin, dass er auch Segelflieger in der Umgebung gesehen habe. Um auszuschließen, dass ein Segelflugzeug abgestürzt ist, nahm die Polizei Kontakt mit den Flughäfen in Großenkneten und Ganderkesee auf. Kurzzeitig war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um die Gegend abzusuchen. Um kurz nach 18 Uhr hatte sich auch der letzte Segelflieger zurückgemeldet: Ein Absturz konnte ausgeschlossen und der Einsatz beendet werden.

Viel Aufregung um nichts also? „Der Gruppe ist kein Vorwurf zu machen“, betont Jörg Struß von der Polizei Delmenhorst. „Der Notruf war völlig nachvollziehbar, solchen Hinweisen muss nachgegangen werden.“