Großenkneten /Oldenburg Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat das Oldenburger Landgericht am Dienstag einen einschlägig vorbestraften Mann aus Großenkneten zu acht Monaten Haft verurteilt, die Vollstreckung der Strafe aber zur Bewährung ausgesetzt. Damit hob die Berufungskammer ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in Wildeshausen wieder auf. Nach dem ersten Urteil hätte der 35-Jährige die Strafe noch verbüßen müssen.

Das wäre vor dem Hintergrund der etlichen einschlägigen Vorstrafen auch nicht unverhältnismäßig gewesen. Der Strafverteidiger, der den Angeklagten anwaltlich vertrat, konnte am Dienstag aber Gesichtspunkte aufführen, die eine Vollstreckung der Strafe nicht zwingend notwendig machten.

Wegen eines überfüllten Punktekontos in Flensburg war dem Angeklagten erneut die Fahrerlaubnis entzogen worden. Zu der Zeit arbeitete der 35-Jährige bei einer Agentur im Außendienst. Er stand kurz vor einem unbefristeten Arbeitsvertrag, da mussten Kunden im Außendienst noch betreut werden. Das erledigte der Angeklagte dann mit seinem Auto, um zu zeigen, wie zuverlässig er ist.

Doch bei den Fahrten war der 35-Jährige kontrolliert worden. Drei Fahrten ohne Fahrerlaubnis standen in der Anklage. Und das vor dem Hintergrund früherer Fahrten ohne Fahrerlaubnis und mehreren Verurteilungen. Das letzte Mal war der Angeklagte zu fünf Monaten Haft verurteilt worden, seinerzeit noch ausgesetzt zur Bewährung.

Direkt nach den Fahrten als Außendienst-Mitarbeiter war diese Bewährung aber widerrufen worden. Der Angeklagte hat diese Strafe voll verbüßt. Das habe Wirkung gezeigt, so der Anwalt.

Und in der Tat: Wer direkt nach Begehung neuer Taten wegen früherer Tat im Gefängnis landet, muss wegen der neuen Taten nicht unbedingt erneut ins Gefängnis. Das, was der Gesetzgeber mit einer Inhaftierung erreichen will, war bereits erreicht, hieß es am Dienstag. Deswegen gab es Bewährung.