Großenkneten Die Autobahn 29 ist derzeit nach einem Lkw-Unfall zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten in beide Richtungen voll gesperrt voll gesperrt. Laut Polizei ist ein Lastwagen kurz vor der Abfahrt Großenkneten in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide (Osnabrück) umgekippt und blockiert derzeit die Fahrbahn.

Nach NWZ-Informationen soll der Lastwagen einen Container mit Gefahrgut geladen haben. Deshalb wurde nun auch die Gegenfahrbahn in Richtung Oldenburg voll gesperrt. An der Unfallstelle ist die Mittelleitplanke beschädigt. Zahlreiche Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort. Ein Hubschrauber kontrolliert die Lage an der Unfallstelle.

Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren – im Idealfall über die A1 und A28. Es hat sich mittlerweile ein Stau gebildet – und die Nebenstraßen sind schon überlastet.

Wir müssen die #A29 voll sperren. Beide Richtungsfahrbahnen - also Richtung #Osnabrück und Richtung #Oldenburg - sind betroffen. Umfahrt den Bereich weiträumig, im Idealfall unter Nutzung der #A1 und #A28. Die Nebenstraßen sind schnell überlastet. *as — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) October 15, 2019

Aktuell Vollsperrung der #Autobahn29 ab der Anschlussstelle #Wardenburg in Fahrtrichtung #AhlhornerDreieck. Ein Lkw ist kurz vor der Anschlussstelle #Großenkneten umgekippt und blockiert die Fahrbahn. Wir halten euch auf dem laufenden. *ds pic.twitter.com/whGBg0SuXw — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) October 15, 2019

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.