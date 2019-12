Großenkneten Schwere Verletzungen hat ein 33-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Großenkneten erlitten. Er wollte gegen 19.10 Uhr die Hauptstraße überqueren. Der Mann trat nach Polizeiangaben so plötzlich auf die Fahrbahn, dass der 24-jährige Fahrer nicht mehr bremsen konnte. Der Wagen erfasste den 33-Jährigen. Wie sich herausstellte, stand der Fußgänger unter Alkoholeinfluss. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.