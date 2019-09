Großenkneten /Wardenburg Ein 81-jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten ist am Mittwoch, gegen 23.20 Uhr, als Falschfahrer auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten unterwegs gewesen. Zum Glück ist es zu keinem Unfall gekommen, die Polizei konnte die Fahrt schließlich stoppen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Über den Notruf der Polizei hatte gegen 23.20 Uhr die erste Zeugin angerufen. Sie war mit ihrem Pkw auf der A 29 in Richtung Ahlhorner Dreieck unterwegs, als ihr zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn ein Pkw entgegenkam. In der Folgezeit meldeten sich weitere Verkehrsteilnehmer, die dem Geisterfahrer zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten ausweichen mussten. „Zum Vorfallszeitpunkt herrschte glücklicherweise nur ein geringes Verkehrsaufkommen“, so die Polizei.

Den Beamten der Autobahnpolizeien Ahlhorn und Oldenburg gelang es dann mit Unterstützung von Beamten der Polizei Wildeshausen, den Pkw an der Anschlussstelle Wardenburg zu stoppen und von der Autobahn zu fahren.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht nach weiteren Zeugen sowie Geschädigten, die durch den Falschfahrer gefährdet worden sind. Sie werden gebeten, sich hierzu unter Telefon 04435/9316-0 zu melden.