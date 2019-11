Grüppenbühren Diverse Schmuckstücke haben unbekannte Einbrecher erbeutet, die am Mittwoch mitten am Tag in ein Gehöft an der Grüppenbührener Landstraße eingedrungen sind. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben sich die Täter zwischen 11.50 und 13 Uhr Zutritt zu dem zwischen den Straßen Höfften und Klingenhagen gelegenen Gebäude verschafft. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht beziffern. Die Beamten suchen nun nach möglichen Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/ 94 10 zu melden.