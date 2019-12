Grüppenbühren Rechtzeitig entdeckt wurde am Freitagmittag ein Feuer, das in der Teeküche eines Tischlereibetriebes in Grüppenbühren ausgebrochen war. „Wenn das länger unbemerkt geblieben wäre, hätte es ganz anders ausgehen können“, sagte Bookholzbergs Ortsbrandmeister Carsten Drieling.

So aber hatten die 50 Einsatzkräfte der Ortswehren aus Bookholzberg und Ganderkesee, die kurz nach de Alarmierung um 11.41 Uhr vor Ort waren, den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Atemschutztrupp löschte die Flammen im ersten Stockwerk des Gebäudes und lüftete die Räume. Mit einem Rauchverschluss habe man verhindert, dass der Qualm in die Ausstellungsräume gelangte, erklärte Drieling.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Freitag keine Angaben machen. Der Verkehr auf der B 212 wurde durch den Einsatz zeitweise behindert.

