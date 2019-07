Grüppenbühren Ein Zaun ist am Montag um 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee erheblich beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Laut den Beamten ereignete sich Folgendes: Ein 65-jähriger Mann aus Verden befuhr mit einem Lkw die Kühlinger Straße und wollte in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei „kam es zur Berührung zwischen dem Heck des Lkws und dem Gartenzaun“. Was relativ harmlos klingt, schlägt aber stark zu Buche: Der Schaden am Zaun wurde auf 5000 Euro geschätzt, am Lkw entstanden Schäden in Höhe von 2500 Euro.