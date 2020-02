Habbrügge Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag Werkzeuge im Wert von rund 4000 Euro aus einem Transporter entwendet. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug an der Straße Bulten in Habbrügge abgestellt.

Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Innere des Transporters. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 6.45 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sollten sich unter Telefon 04431/94 10 bei der Polizei in Wildeshausen melden.