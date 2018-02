16-Jähriger „berauscht“ mit Pkw unterwegs

Harpstedt „Unter dem Einfluss berauschender Mittel“ stand nach Polizeiangaben der 16-Jährige aus Groß Ippener, der am Mittwoch einen Pkw in Betrieb nahm. Auf den unverschlossenen Wagen waren die Beamten gegen 23 Uhr an der Grünen Straße gestoßen, der 16-Jährige hockte in der Nähe in einem Gebüsch. Es sei schnell klar geworden, dass er das Fahrzeug geführt hatte und keinen Führerschein besitzen kann. Ein freiwilliger Schnelltest bestätigte, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der 16-Jährige wurde zu einem Erziehungsberechtigten gebracht.