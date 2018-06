Nach der Baustelle ist vor der Baustelle

Die aktuelle Baustelle auf der A 1 umfasst die Fahrbahnerneuerung auf dem 8,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Dreieck Stuhr und Anschlussstelle Brinkum. Die im Frühjahr 2017 auf der Richtungsfahrbahn Hamburg begonnenen und später auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück fortgesetzten baulichen Aktivitäten werden nach dem Zeitplan der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Oldenburg im Oktober 2018 abgeschlossen. Voraussichtlich im November werde der Abschnitt freigegeben.

Die nächste Baustelle schließt sich auf der A 1 auf Bremer Gebiet an: Ende Juni sollen die Arbeiten zur Erneuerung der Ochtumbrücke (östlich der Anschlussstelle Brinkum) beginnen. Wie schon bei der Baustelle von Stuhr bis Brinkum, wird es auch hier eine „4+0“-Verkehrsführung geben – also jeweils auf einer Richtungsfahrbahn zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, während auf der anderen Richtungsfahrbahn die Bauarbeiten stattfinden. Die Baustelle ist laut Landesbehörde etwa 1,5 Kilometer lang. Was die Bauzeit angeht, ist dem Vernehmen nach mit eineinhalb Jahren zu rechnen.