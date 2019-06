Amtshof wird zu Tatort

Harpstedt Der Harpstedter Amtshof wurde in der Nacht zum Montag zum Tatort. Gegen 0.55 Uhr wurde versucht, in das Gebäude an der Amtsfreiheit einzubrechen. Wie die Polizei meldet, hatte ein Zeuge Personen beobachtet, die mit Taschenlampen um den Amtshof gingen. Kurze Zeit später hörte er ein klirrendes Geräusch und verständigte die Polizei.

Die eintreffenden Beamten konnten tatsächlich beschädigte Scheiben am Rathaus feststellen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. In unmittelbarer Nähe zum Tatort wurden zwei junge Männer, 17 und 22 Jahre alt, angetroffen. Aufgrund der vorgefundenen Spuren wurde ein Strafverfahren gegen die dringend verdächtigen Männer eingeleitet. Sie werden beschuldigt, für den Einbruchversuch verantwortlich zu sein.