Harpstedt HBL-Ratsherr Lars Tangemann und Hermann Schnakenberg (SPD) hielten mit ihrer Kritik nicht hinterm Berg. Wenn im Zuge des weiteren Wohnungsbaus in Harpstedt ein 2800 Quadratmeter-Grundstück an der Bassumer Straße wie bislang vorgesehen bebaut werden sollte, dann würden dort Parkplätze knapp. „Das gibt Ärger am laufenden Band“, prognostizierte Schnakenberg am Montagabend bei der öffentlichen Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses des Fleckens Harpstedt im Hotel Zur Wasserburg.

Knapp 40 Bürger waren zu der Sitzung gekommen. Dabei sah die Tagesordnung – abgesehen von den Regularien – nur zwei Punkte vor. Aber die hatten es in sich: Der Flecken stellt die Weichen für Wohnungsbau im Bereich Am Großen Wege und eben an der Bassumer Straße.

Worum es dort geht: Auf einer bislang unbebauten Fläche in der nördlichen Verlängerung der Straße Am Forst will ein Privatmann ein Reihenhaus mit drei „Scheiben“ und zwei weitere Baukörper mit zusammen acht kleineren Wohnungen errichten. Die Dächer sollen anthrazitfarben sein, der Klinker rotbraun.

Das Areal befindet sich im Bereich des Bebauungsplans 8a „Tielingskamp/Waldstraße“. Um das Vorhaben mit den insgesamt elf Wohnungen zu verwirklichen, müsse der B-Plan allerdings geändert werden, erläuterte Franziska Lüders vom Büro Plankontor (Oldenburg). So wurden für den jetzt vorliegenden Entwurf die (bislang zwei) Baufenster zusammengelegt und die mögliche Geschosszahl auf zwei erhöht.

Angedacht ist eine so genannte „vorhabenbezogene“ Bebauungsplanänderung. Bei diesem Verfahren könne der Flecken sehr weitgehend mitbestimmen, was wie gebaut wird, sagte Lüders.

Ein Knackpunkt bei der anschließenden Diskussion: die Zufahrt. Zumindest während der Bauphase sollte es möglich sein, das Gelände direkt über die Bassumer Straße (L 776) anzusteuern und die Straße Am Forst zu schonen, forderte Klaus Budzin (SPD). Doch da müsse geklärt werden, ob die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als Baulastträger mitspielt, sagte Bauamtsleiter Jens Hüfner. „Nahezu ausgeschlossen“ sei eine dauerhafte Zufahrt von der Bassumer Straße aus, weil der Baugebiet-Bereich außerhalb der Ortsdurchfahrt-Grenze liege.

Ein weiterer Knackpunkt: die Parkplatzsituation. 16 oder 17 vorhandene Stellmöglichkeiten seien bei elf Wohnungen zu wenig, gab Lars Tangemann zu bedenken. Es fehle der Platz zum Wenden, pflichtete Schnakenberg bei. Beifall von Zuhörern erhielt Irene Kolb (Grüne) für den Vorschlag, die Zahl der Baukörper zu verringern.

So weit wollte der Ausschuss nicht gehen. Einstimmig empfahl er dem Gemeinderat, den Aufstellungsbeschluss für die Bebauungsplanänderung zu fassen – allerdings statt der bislang geforderten 1,5 Pkw-Stellflächen nun 2 Stellflächen pro Wohneinheit zu verlangen.