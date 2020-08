Einbrüche In Harpstedter Schulen: 23-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Harpstedt Nach Einbrüchen in die Gebäude der Grund- und Oberschule Harpstedt hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Tatverdächtigen festnehmen können. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei Wildeshausen aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung zwei Tatverdächtige ausfindig machen, von denen sich einer nun in Untersuchungshaft befindet.

Zwischen Dienstagnachmittag, 18., und Mittwochmorgen, 19. August, waren unbekannte Täter in die Harpstedter Schulgebäude eingebrochen. Sie hatten die Räumlichkeiten durchsucht sowie Bargeld und elektronische Geräte entwendet. Die Schadenshöhe war von der Polizei auf insgesamt 25 000 Euro beziffert worden, 20 000 Euro davon bezogen sich auf den Einbruch in die Oberschule.

Zwei 23-jährige Männer wurden dann am Donnerstag, 20. August, von Beamten der Polizei Wildeshausen vorläufig festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, für die Einbrüche in die Schulen verantwortlich zu sein. Bei der vorläufigen Festnahme wurde auch die Wohnung eines Tatverdächtigen in Harpstedt durchsucht, wobei zahlreiche elektronische Geräte aufgefunden wurden, die aus einer der Schulen in Harpstedt stammten. Im Zuge dessen wurden die Gegenstände sichergestellt und der betroffenen Schule bereits wieder ausgehändigt.

Einer der Tatverdächtigen wurde anschließend noch am selben Tag einem Haftrichter des Amtsgerichtes Oldenburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen den anderen Tatverdächtigen lagen derweil keine Haftgründe vor, so dass die Staatsanwaltschaft Oldenburg keine Untersuchungshaft beantragte.