Harpstedt Freiwillige Feuerwehren sollten nicht mit Arbeiten belastet werden, die nicht zu ihren Aufgaben gehören. Das mahnt Eric Hormann, Ortsbrandmeister in Harpstedt, an. Die Zahl solcher Hilfeanforderungen nehme zu. Da würden zum Beispiel Menschen nach der Feuerwehr rufen, wenn ein Ast auf der Straße liege – den Anlieger auch selbst entfernen könnten. Teils werde Hilflosigkeit deutlich, sagte Hormann und erinnert sich an einen Anruf: „Uns ist ein Hund zugelaufen. Wir stehen vor dem Feuerwehrhaus.“

Aktuell hat die Stützpunktfeuerwehr Harpstedt, die mit 125 Jahren die zweitälteste Feuerwehr im Landkreis Oldenburg ist, 125 Mitglieder. Dabei handelt es sich um 58 Aktive in der Einsatzabteilung, 38 Mitglieder der Seniorenabteilung sowie 29 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr. Auch in der Kinderfeuerwehr der Samtgemeinde seien viele Harpstedter Kinder aktiv.

Die Tagesverfügbarkeit, die manch einer anderen Feuerwehr zunehmend Probleme bereitet, sei in Harpstedt in Ordnung. Allerdings würden von der Leitstelle je nach Art und Umfang des Einsatzes auch mehrere Feuerwehren alarmiert.

Der Löschbezirk umfasst den Flecken Harpstedt, die Gemeinde Dünsen sowie einen Teil der Gemeinde Winkelsett. „Fast zwei Drittel der Einwohner der Samtgemeinde wohnen in unserem Löschbezirk“, machte Hormann die Größe deutlich. Im Schnitt rücke die Wehr zu 40 bis 50 Einsätzen pro Jahr aus. 2017 habe die Zahl bei etwa 90 gelegen – unter anderem bedingt durch heftige Stürme. Die Zusammenarbeit mit Polizei und Rettungsdiensten klappe gut.

Auch die A 1 zählt zum Zuständigkeitsbereich der Harpstedter Wehr (Fahrtrichtung Hamburg: Abschnitt von Groß Ippener bis Dreieck Stuhr; Fahrtrichtung Osnabrück: Groß Ippener bis Wildeshausen-Nord). Die im Zuge der Baustelle zwischen dem Dreieck Stuhr und Brinkum gestiegene Zahl an Unfällen habe eine „extreme Mehrbelastung“ beschert. Teils handele es sich um schwere Unfälle, die auch psychisch belastend sein könnten.

Was das Freihalten der Rettungsgasse angeht, sei die Situation „besser geworden“, lobte der Ortsbrandmeister. Gestiegen sei allerdings die Zahl der Gaffer.