Harpstedt Ein Satz fällt ins Auge im Jahresrückblick 2018, den die Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Harpstedt jetzt vorlegte: „Januar bis Dezember: Acht schwere Verkehrsunfälle aufgrund der Großbaustelle auf der A 1.“ Manches von dem, was sich da ereignete, könne für die Helfer eine enorme Belastung dargestellt haben, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Christian Bahrs.

Zunächst zu den Eckdaten des Jahresrückblicks: Zu 142 Einsätzen rückten die sieben Feuerwehren der Samtgemeinde im Jahr 2018 aus. Das scheint wenig im Vergleich zu den 246 Alarmierungen in 2017. Doch: Damals seien allein etwa 100 Einsätze auf das Konto von Stürmen gegangen, stellte Bahrs klar.

Unter den 142 Einsätzen des Jahres 2018 bilden die 60 Brände (2017: 97) den größten Brocken. Auf Hilfeleistungen entfielen 47 (137) Einsätze, auf Verkehrsunfälle 20 (acht). Auffällig ist: Es gab 15 Fehlalarme (vier).

Unterm Strich sei 2018 ein Jahr gewesen, das durch die Vielfalt der Herausforderungen geprägt gewesen sei, schilderte Christian Bahrs seine Eindrücke. So erinnerte er an die überflutete Delme in der Amtsfreiheit im Januar, an die groß angelegte Personensuche im Bereich der Bassumer Straße bis nach Dünsen im April und die beiden Einsätze während des letzten Deutschlandspiels bei der Fußball-WM: „Katze im Motorraum auf der A 1“ und „Mülltonnenbrand am Kindergarten in Harpstedt“, hieß es da.

Auch die lang anhaltende Trockenheit während des Sommers schlug sich im Tätigkeitsbericht nieder. Mehrere Flächen- und Erntemaschinenbrände waren im Juli und August zu löschen. Mehrmals auch wurde im August „verdächtiger Rauch“ gemeldet. Bahrs: „Auslöser war hier oftmals Staub durch Feldbearbeitung.“

Im September waren Feuerwehrleute wegen eines Brandes in einem Wohnhaus in Beckeln gefordert, ferner bei einem Bereitschaftseinsatz während des Moorbrandes in Meppen. Im Oktober kam es zu einem Brand nach einem Gasaustritt bei Baggerarbeiten in Klosterseelte, im Dezember dann zu einem Wohnhausbrand in Beckeln-Holzhausen.