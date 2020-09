Harpstedterin Berichtet: „Bei so einem Anruf gerät man in Panik“

Harpstedt Gegen 22 Uhr habe am Dienstag ihr Telefon geklingelt, berichtet eine 41-jährige Harpstedterin. „Die Nummer war unterdrückt“, sagt sie. Ein Kommissar habe sich gemeldet und von einem Vorfall erzählt, der sich in ihrer Straße ereignet haben soll. Dabei habe er mit vertrauensvoller Stimme gesprochen und akzentfrei. „Er berichtete, dass zwei Bulgaren mit Diebesgut festgenommen wurden. In deren Auto fand die Polizei ein Notizbuch, in dem mein Name auftauchte mit weiteren Details. Ich soll einen Safe haben und ab Mitternacht könne man gut bei mir einsteigen“, erzählt die 41-Jährige von ihrem Telefonat mit dem vermeintlichen Polizisten. Dann habe der Anrufer gefragt, ob sie die Polizei am Mittag in ihrer Straße nicht gesehen habe. Und ob sie denn tatsächlich einen Safe hätte. „Da habe ich sofort aufgelegt“, berichtet die Harpstedterin.

Anruf Bei älterem Ehepaar Falscher Polizist gelangt in Harpstedt an Schmuck

Schon zuvor sei sie hellhörig geworden, schließlich habe sie von solchen Maschen oft gehört oder gelesen. „Ich dachte, wenn es wirklich die Polizei war, ruft der Mann wieder an“, sagt sie. Nach kurzer Wartezeit rief die Frau bei der Polizei an und schilderte den dubiosen Anruf. „Die Polizei hat mich dann auch etwas beruhigt, bei so einem Anruf gerät man schnell in Panik“, so die 41-Jährige.

Auch wenn sie nicht auf den vermeintlichen Kommissar reingefallen ist, ganz wohl ist ihr noch immer nicht. „Wer weiß, ob die Täter vor Ort in Harpstedt sitzen? Ich möchte einfach andere warnen, besonders vorsichtig zu sein“, sagt die 41-Jährige.