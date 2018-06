Harpstedt /Landkreis Bei Jubiläen von Feuerwehren, so weiß es Harpstedts Ortsbrandmeister Eric Hormann, gab und gibt es bisweilen feste Rituale. Eine Chronik wird geschrieben, ein zweitägiges Programm gestrickt – mit Kommersabend, vielleicht auch Festmarsch. Doch in Zeiten, in denen immer mehr Feuerwehrleute ihr Tun weniger als Freizeit und mehr als Ehrenamt empfänden, hat sich die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt für einen anderen Weg entschieden: Die 125-Jahr-Feier findet komprimiert an nur einem Tag statt, ohne viele Rituale, dafür mit lockerer Party und einem Mega-Programm, das alle ansprechen soll.

Parallel zur 125-Jahr-Feier der Harpstedter Feuerwehr wird am Sonnabend, 16. Juni, ab 11 Uhr auf einem Gelände nahe dem Koems der Feuerwehr-Kreisentscheid ausgetragen. Acht Gruppen nehmen teil. Darüber hinaus läuft ein Spaßwettbewerb mit zehn Gruppen. Für Essen und Getränke sei gesorgt, versichert Ortsbrandmeister Eric Hormann. Die Feuerwehr hatte im Vorfeld bei den Bürgerschützen angeklopft, die spontan bereit waren, den Getränkestand zu übernehmen. Auch Bürgerschützenkönig Jan Windhorst und Vorjahresmajestät Malte Böhm seien im Einsatz. Die Siegerehrung und Grußworte zum Jubiläum folgen ab 18 Uhr im Koems-Saal. Auch 50 Liter Freibier werde es geben.

Was da an diesem Sonnabend, 16. Juni, alles auf dem Koems-Gelände und in dessen unmittelbarer Nähe läuft, stellten Eric Hormann und sein Stellvertreter Christoph Windhusen jetzt vor.

Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Pastor Gunnar Bösemann predigt. Zu den Mitwirkenden zählt neben dem Posaunenchor auch das Feuerwehrmitglied Holger Bahrs (Lesung).

Parallel läuft ab etwa 10.30 Uhr im Koems-Backhaus die Kinderkirche. Willkommen sind hier alle Mädchen und Jungen, die während der Predigt lieber etwas basteln möchten, wie Pastorin Elisabeth Saathoff meldete. „Was das sein wird, wird jetzt allerdings noch nicht verraten.“

Ab etwa 11 Uhr beginnt ein paar Meter weiter auf einer Fläche an der Straße Am Schützenplatz der Feuerwehr-Kreisentscheid (siehe Kasten).

Die Scheunen des Koems-Geländes sind am Sonnabend geöffnet und können besichtigt werden. Hier werden auch Bilder aus der Geschichte der Harpstedter Feuerwehr zu sehen sein. In der Rottscheune zeigt ein Modellbauclub vom Flughafen Bremen eine Landschaft im Miniaturformat. Vor den Scheunentüren demonstrieren Ehler Hormann und Reiner Niebuhr das alte Handwerk des Schmieds.

Für den „richtigen Rhythmus“ sorgt das Jugendblasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln um 14 Uhr mit einem einstündigen Konzert. Um 16 Uhr übernimmt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee. Zwei Vorführungen plant die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Lemwerder. Unter anderem werde es um die Rettung von Verschütteten gehen, erklärte Hormann.

Jüngere Besucher können in einer mobilen Sandkiste spielen – oder bei der Harpstedter Jugendfeuerwehr mitmachen. An deren Stand werden zum Beispiel Armbänder oder Buttons produziert. Alle Älteren können bei einem Trainer lernen, wie sie im Ernstfall mit einem Feuerlöscher umgehen sollten. Ferner kündigt die Kommandospitze eine umfangreiche Feuerwehr-Fahrzeugschau an. Auch Oldtimer würden erwartet.

Fortuna ist am Stand des Feuerwehr-Fördervereins gefragt, der seit zehn Jahren besteht. Neben einem Glücksraddrehen wird eine Tombola angekündigt. Attraktive Geldpreise (100, 60 und 40 Euro) sowie Sachpreise sollen den Besitzer wechseln.

Hoch hinaus – bis zu 40 Meter – geht es in einer Aussichtsgondel der Firma Holler (Bremen). Nicht ganz so hoch kann bei den Maltesern abgehoben werden – auf einer Hüpfburg.

Süße Versuchungen locken in die Saalstube des Koems. Etwa 40 bis 50 Torten und Kuchen stünden dort zur Wahl – „ausschließlich selbst gebacken“, wie der Feuerwehrchef betonte.

Im Koems-Saal steigt nach Grußworten und Kreisentscheid-Siegerehrung ab etwa 19.30 Uhr die Jubiläumsparty mit DJ Timo vom Final Sound-Team. Der Eintritt ist frei. Den Ausschank bewerkstelligt die Wehr in Eigenregie. Chefkoch Stefan Schötschel, Gruppenführer bei der Harpstedter Wehr, bereitet Chili con Carne, Curry-Wurst-Topf sowie Tofu-Gemüse-Curry vor.

Eric Hormann: „Dann feiern wir unseren Geburtstag.“