Mit 0,69 Promille gegen Laterne und Zaun

Harpstedt Unter Alkoholeinfluss stand ein 26-jähriger Pkw-Fahrer, der am Sonntag gegen 22.10 Uhr in Harpstedt einen Unfall gebaut hat. Der Ganderkeseer hatte, aus der Bassumer Straße kommend, nach rechts in die Dünsener Straße abbiegen wollen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne und einem Zaun. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden: etwa 7500 Euro. Ein Alkohol-Test vor Ort ergab einen Wert von 0,69 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.