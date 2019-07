Mit dem Pkw gegen die Poller

Harpstedt Einen Wert von 1,1 Promille hat ein Alkohol-Test bei einem 20-Jährigen aus der Gemeinde Harpstedt ergeben, der am Sonntag um 4.50 Uhr im Flecken einen Unfall gebaut hat und sich anschließend aus dem Staub machte. Wie die Polizeiinspektion meldet, hatte der junge Mann mit seinem Pkw die Straße ,Im Delmetal’ befahren. Um ein Weiterfahren in die Kastanienallee zu verhindern, sind hier Poller in den Boden eingelassen. Gegen diese Poller fuhr der 20-Jährige, wodurch am Pkw Schäden in Höhe von rund 4000 Euro entstanden. Der 20-Jährige flüchtete zu Fuß vom Unfallort, konnte von den Beamten der Polizei Wildeshausen aber später angetroffen werden. Nach dem Atem-Alkoholtest wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.