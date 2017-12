Nach Einbruch Zeugen gesucht

Harpstedt Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Goseriede. Die Tat hatte sich in der Zeit von Donnerstag, 21. Dezember, 8 Uhr, bis Dienstag, 15 Uhr, ereignet. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Drinnen wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Über das Diebesgut liegen der Polizei derzeit noch keine Angaben vor. Der reine Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Wildeshausen, Telefon 04431/94 11 15, zu wenden.