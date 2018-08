Nach Fahrerflucht Zeugen gesucht

Harpstedt Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sucht die Polizei nach einer Fahrerflucht, die sich bereits am Freitag zwischen 14.15 und 15 Uhr auf dem Inkoop-Parkplatz am Junkernkamp in Harpstedt ereignet hat. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte dort – vermutlich beim Ein- oder Ausparken – einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen VW Touran touchiert. Hierdurch entstand im Bereich des hinteren linken Stoßfängers des Wagens ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann oder wem neue Beschädigungen an einem Fahrzeug aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/155 90 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.