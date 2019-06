Neuer Pkw kollidiert mit Traktor

Harpstedt Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro ist am Montagvormittag bei einem Unfall an der Einmündung der Straße Am Schützenplatz in die Wildeshauser Straße entstanden. Laut Polizeibericht hatte es dort um 9.20 Uhr gekracht. Ein 20-Jähriger aus Twistringen hatte versucht, mit einem landwirtschaftlichen Gespann von Am Schützenplatz in die Wildeshauser Straße einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 79-Jährigen aus der Gemeinde Harpstedt, der auf der Wildeshauser Straße mit seinem neuwertigen Pkw in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Das Auto kollidierte mit der Beifahrerseite mit dem montierten Frontgewicht des Traktors. Der Sachschaden entstand am Pkw, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war.