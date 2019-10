Harpstedt Brandstiftung in Harpstedt: Bislang unbekannte Täter haben auf dem Sportplatz am Tielingskamp einen Motorroller in Brand gesetzt. Der Motorroller wurde dort in der Zeit von Montag, 7. Oktober, 11 Uhr, bis Dienstag, 8. Oktober, 12.30 Uhr, abgestellt. Er wurde durch das Feuer komplett zerstört, der Schaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31/94 10 in Verbindung zu setzen.