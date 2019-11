Harpstedt Um Drogen und Sucht ging es am vergangenen Dienstag bei einer Präventionsveranstaltung in der Oberschule Harpstedt. Maria Rüschendorf von der Suchtberatungsstelle der Diakonie im Landkreis Oldenburg und Martin Klinger, Oberkommissar der Polizei Wildeshausen, klärten den neunten Jahrgang über Folgen und Risiken des Konsums von Cannabis und anderen Drogen auf.

Zwei Schulstunden standen bei Klinger unter dem Motto „Kein Drogenkonsum bleibt folgenlos“. Mit den Jugendlichen sprach er vor allem über die rechtlichen Folgen. Auch eine geringe Menge Cannabis zu besitzen sei strafbar, betonte er. Eine Garantie, dass das keine rechtlichen Konsequenzen habe, gebe es nicht. Besonders aktuell für die 15- und 16-Jährigen: Drogen zu nehmen kann auch jetzt schon Auswirkungen auf den zukünftigen Führerschein haben. Dabei müsse man mit der Drogenprävention eigentlich schon viel früher anfangen, meint Klinger, nämlich bereits in der siebten oder achten Klasse.

Vielfach gefragt wurde, was am Rauchen eines Joints schlimmer sei als am Konsum von Alkohol. Die Antwort des Polizisten darauf fiel deutlich aus: Die Vorstellung von Cannabis als eine „weiche Droge“ sei schon lange überholt. Durch immer professionellere Anbaubedingungen der Pflanze sei ihr THC-Gehalt in den letzten Jahrzehnten von etwa sieben Prozent auf über 20 Prozent gestiegen. Das mache die Droge viel gefährlicher als früher.

Rüschendorf brachte zu ihrer Gesundheitsprävention eine Auswahl von Stoffen mit, die in der Droge zu finden sein können. Die Schüler konnten Inhaltsstoffe wie Glasscherben, Blei und Teer in Augenschein nehmen. Doch eher abschreckend, da waren sich die meisten einig.

Auch im Bezug auf Alkohol fragten die Jugendlichen genau nach. Was genau bedeutet Abhängigkeit? Wenn man immer mehr und immer öfter zum Rauschmittel greife, dann spreche man von Sucht, erklärte Rüschendorf.