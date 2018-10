Harpstedt Ein 28-jähriger Mann aus Twistringen wurde am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt schwer verletzt. Dies teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Nach Angaben der Beamten war der Mann gegen 18.15 Uhr mit seinem Smart auf der Delmenhorster Landstraße in Richtung Harpstedt unterwegs. Vor ihm querte plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn – der Mann versuchte noch auszuweichen, stieß jedoch mit dem Tier zusammen. Danach kam der Wagen des Mannes nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Seitenraum.

Der verletzte Fahrer wurde von Zeugen, die laut Polizei vorbildlich reagiert haben, aus seinem Pkw befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Die weitere Behandlung vor Ort wurde durch die Besatzungen eines Rettungswagens und eines Notarzteinsatzfahrzeugs übernommen. Der verletzte Mann war durchgängig bei Bewusstsein und ansprechbar. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

An der Unfallstelle waren zusätzlich noch 21 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Harpstedt eingesetzt. Der Pkw war rundum beschädigt, nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus, der auf circa 8.000 Euro geschätzt wird. Der Hirsch überlebte den Unfall nicht.