Harpstedt Eine 21 Jahre alte Fahrradfahrerin hat bei einem Unfall am Freitagmorgen in Harpstedt (Kreis Oldenburg) schwere Verletzungen erlitten.

Ein 58-Jähriger aus Ehrenburg war nach Polizeiangaben gegen 5.10 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Langen Straße in Fahrtrichtung Harpstedt unterwegs. Er wollte nach rechts in die Burgstraße in Richtung Groß Ippener abbiegen.

Beim Abbiegen übersah er die 21-Jährige aus Dünsen, die auf dem Fahrradweg den Einmündungsbereich Burgstraße überquerte wollte.

Der Sattelanhänger erfasste die Frau. Sie wurde unter dem Anhänger eingeklemmt und ein kurzes Stück mitgeschleift, so die Polizei. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in eine Klinik.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.