Harpstedt Der Landkreis Oldenburg lehnt den bau einer Ampel im Harpstedter Ortskern ab. Ein Grund: Die Verkehrszahlen erforderten trotz einiger Spitzen keine Ampel. Das teilt die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Weil es in der Vergangenheit auf der Kreuzung Burgstraße/Mullstraße/Lange Straße immer wieder zu Unfällen gekommen war, weckte das den Ruf nach einer Ampel.

Verkehr analysiert

Grundlage für das Nein zu einer Ampel sind Verkehrszählungen im vergangenen Jahr. Ziel dabei war es, festzustellen, ob der Verkehr überlastet ist oder nicht. Die Zählungen hat die Straßenverkehrsbehörde gemeinsam mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie der Polizei ausgewertet.

Die Analyse der Zahlen hat ergeben, dass das Verkehrsaufkommen vormittags nicht so hoch ist, dass eine Ampel notwendig wäre. Für die Burgstraße gelte dies auch für die Nachmittagsstunden. Nachmittags hingegen müssten Linksabbieger aus der Langen Straße und die Autofahrer aus der Mullstraße längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Diese würden jedoch nur in kurzen Zeiträumen auftreten, heißt es aus dem Kreishaus. Ab 18 Uhr laufe der Verkehr fließend.

In der Begründung heißt es weiter, dass kürzere Wartezeiten zwar besser für den Verkehr aus der Mullstraße und für die Linksabbieger aus der Langen Straße seien, sich durch den Bau einer Ampel allerdings insgesamt die Wartezeiten an der Kreuzung erhöhten. Denn: Bedingt durch die Geometrie der Straßen an der Kreuzung gebe es sehr lange Umlaufzeiten. Für eine Abbiegespur seien die Straßen zu schmal. Diese insgesamt längeren Wartezeiten an einer Ampel würden den gut laufenden Verkehr auf der Burgstraße negativ beeinflussen. Wartende Autos könnten die Nutzung der Parkstreifen behindern. Außerdem zeige die vorhandene Fußgängerampel Wirkung: Durch die häufige Benutzung der Ampel könne der Verkehr aus der Mullstraße und der Langen Straße abfließen.

Die Argumente der Kreisverwaltung haben Flecken-Bürgermeister Stefan Wachholder überzeugt: „Im Moment ist das die beste Lösung, wenn man die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägt. Seit auf der Burgstraße Tempo 30 herrscht, hat sich die Sache gewaltig entschärft. Seitdem ist kein Unfall passiert.“ Außerdem sei die Entscheidung „klasse kommuniziert“ worden, so Wachholder. „Die Behörden waren mit fünf Leuten da und haben uns alles genau erklärt. Wir dürfen zwar nicht mitreden, sind aber immerhin Ansprechpartner für die Bürger.“

Kreuzung anspruchsvoll

„Eine Vollampel würde Probleme mindern, aber auch neue Probleme schaffen“, sagt Samtgemeinde-Bürgermeister Herwig Wöbse. Die Kreuzung werde anspruchsvoll bleiben, doch die Entscheidung sei nachvollziehbar.

Um auf das hohe Unfallaufkommen in der Vergangenheit zu reagieren, hatte die Straßenverkehrsbehörde verschiedene Dinge verändert. So hatte sie für die Mullstraße Tempo 30 angeordnet und an der Einmündung der Langen Straße die Fahrbahnmarkierung ergänzt. Das führte zu einem „merklichen Rückgang der Unfallzahlen“, heißt es. Die Kreisverwaltung will den Verkehr auf der Harpstedter Hauptkreuzung weiter beobachten.