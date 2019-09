Harpstedt /Wildeshausen /Oldenburg Wegen vorsätzlicher Körperverletzung ist ein 58 Jahre alter Mann aus Harpstedt zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt worden. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes in Wildeshausen hat das Oldenburger Landgericht am Dienstag in zweiter Instanz bestätigt. Hintergrund des Verfahrens sind Streitigkeiten zwischen einem Vermieter-Ehepaar und dem Angeklagten als Mieter. Der Angeklagte bewohnt den hinteren Teil des Vermieter-Grundstücks.

Zwischen den beiden Parteien soll es immer wieder zum Streit gekommen sein, unter anderem auch wegen eines Komposthaufens.

Am 20. Oktober vergangenen Jahres kam es zum Vorfall, der vor Gericht endete: Der Angeklagte wollte mit einer Schubkarre Holz zu seinem Mietobjekt transportieren. Es kam wieder zu einer Auseinandersetzung. Den Feststellungen zufolge war der Angeklagte dann mit der Schubkarre absichtlich gegen die Oberschenkel der Vermieterin gefahren, und das wohl auch mehrmals.

Der Angeklagte bestritt nicht, dass es mit der Karre zu Berührungen gekommen sei. Aber nur, weil die Frau nicht zur Seite gegangen sei. Sie sei quasi vor die Karre gesprungen.

Dies glaubte das Gericht nicht. Auch von leichten Berührungen könne keine Rede sein. Das Verletzungsbild (Hämatome an den Oberschenkeln der Vermieterin) würde eine andere Sprache sprechen, so der Vorsitzende Richter.

In dem Streit wird es bald eine Lösung geben. Die Vermieter und der angeklagte Mieter haben sich darauf geeinigt, dass der Angeklagte bald auszieht.