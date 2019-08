Harpstedt /Wildeshausen 60 Tagessätze à 70 Euro: Das ist das noch nicht rechtskräftige Urteil, das am Dienstag vor dem Amtsgericht Wildeshausen gegen einen 62-jährigen Unternehmer gefällt worden ist. In dem Prozess ging es um den unerlaubten Umgang mit Abfällen.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Mann aus Visbek Anfang Dezember 2017 auf dem Gelände der alten Brennerei, das aktuell ihm gehört, in der Nähe des Harpstedter Bahnhofs einen Hühnermisthaufen in der Größe von rund 25 mal 25 Metern gelagert – jedoch unsachgemäß. Sickersäfte haben demnach einen an das Grundstück angrenzenden Graben verunreinigt.

Vier Unterbrechungen

Es war ein zäher letzter Prozesstag, der nach vier Unterbrechungen und rund zwei Stunden endete. Zu Beginn sagte der letzte Zeuge, ein 64-jähriger ehemaliger Mitarbeiter des Landkreises Oldenburg, aus. Er hatte laut eigenen Angaben am 1. Dezember 2017 eine E-Mail der Samtgemeinde Harpstedt erhalten. Diese beinhaltete Fotos, die besagten Misthaufen zeigten. Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei. Ein Polizeibeamter, der im Laufe des Prozesses ebenfalls aussagte, machte sich umgehend auf den Weg, um das verunreinigte Gelände zu fotografieren und dem Gewässer eine Probe zu entnehmen. Das Ergebnis, das einem Gutachten zu entnehmen ist: Ein Labor habe erhöhte Werte mehrerer Stoffe festgestellt, die auf ein hoch belastetes Abwasser zurückzuführen seien.

Erneut widersprach der Verteidiger des Angeklagten, dass die Werte durch den Misthaufen verursacht wurden, nehme der Graben doch auch Abwasser des Bahnhofsgeländes auf.

Weiter kritisierte der Anwalt scharf, dass der Vertreter des Landkreises nicht selbst vor Ort war, um sich die Situation anzuschauen – wie also hätte er sicher sein können, dass die Fotos die tatsächliche Situation vor Ort wiedergaben? Hinzu kamen die Fotos des Polizisten: Laut Aussage wurden sie am 1. Dezember gemacht, laut Kamera wurden sie jedoch bereits Anfang September aufgenommen. Es handele sich bei diesem technischen Fehler um eine Panne, gar um eine Schlamperei, gab der Staatsanwalt zu. „Aber es ist und bleibt ein Versehen.“ Während der Angeklagte aufgrund der grünen Pflanzen auf den Fotos der Überzeugung war, dass die Aufnahmen lange vor Dezember entstanden sind, betonte der Staatsanwalt, dass es für ihn keinen Sinn mache, dass die Aufnahmen früher entstanden sein sollen: Dass sich Gemeinde und Polizei zusammentäten, um einen Komplott gegen den Angeklagten zu schmieden, sei „lächerlich und albern“.

Keine Reue gezeigt

Mit dem Urteil wich die Vorsitzende Richterin letztlich vom Vorschlag der Staatsanwaltschaft – gefordert waren 50 Tagessätze à 70 Euro – ab. Begründung: Für den Angeklagten habe zwar gesprochen, dass er nicht vorbestraft sei. Jedoch habe er keinerlei Reue gezeigt.

Der Angeklagte, dessen Verteidiger auf Freispruch beharrte, kündigte Berufung an. Innerhalb einer Woche kann er diese einlegen.