Hasbruch Sturzbetrunken auf der A 28 unterwegs war am Samstagvormittag ein Autofahrer aus Walsrode, den die Polizei an der Raststätte Hasbruch (in Fahrtrichtung Oldenburg) aus dem Verkehr gezogen hat. Das Fahrzeug des Mannes war den Beamten gegen 9.40 Uhr in Höhe Delmenhorst aufgefallen, weil es Schlangenlinien fuhr. Ein Schnelltest ergab schließlich einen Promille-Wert von 3,03. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein konnten ihm die Polizisten nicht abnehmen – er besaß nämlich keinen. Den Vorschlag des Beifahrers, das Auto weiterzufahren, lehnten sie ab: Auch der Atem des Beifahrers enthielt mit 2,97 Promille deutlich zu viel Alkohol. Auf den Fahrer kommt ein Strafverfahren zu.