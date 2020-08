Illegale Badegäste an Sandgrube

Haschenbrok Vom Betreiber einer Sandgrube am Haschenbroker Weg in Haschenbrok wurden der Polizei am Samstag gegen 18.10 Uhr illegale Badegäste gemeldet. Vor Ort wurden fünf junge Erwachsene aus Oldenburg und Rastede im Alter von 19 bis 21 Jahren festgestellt, die sich trotz reichlich vorhandener Verbotsschilder in der Sandgrube aufhielten und dem Badevergnügen nachgingen.

Die Sandgrube selbst ist mit einem Zaun umfriedet. Dieser wurde an einer Stelle mit Werkzeug durchtrennt. Die jungen Männer müssen nun, laut Polizei, mit einem Strafverfahren rechnen.