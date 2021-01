70 000 Euro Schaden bei Unfall auf A 28

Hatten Drei Stunden lang musste eine Fahrspur der Autobahn A 28 in Richtung Oldenburg am Samstag wegen Aufräumarbeiten nach einem Unfall gesperrt werden. Gegen 17 Uhr war ein 43-jähriger Bremer mit einem Audi auf dem linken Fahrstreifen der A 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. Zwischen Hude und Hatten überholte er zunächst einen Lkw und wollte danach einen Pkw passieren. Von hinten näherte sich der Audi eines 29-Jährigen aus Harpstedt, der mit hoher Geschwindigkeit auf den vorausfahrenden Audi auffuhr.

Nach der Kollision verloren beide Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und schleuderten über die Fahrbahn. Dabei stießen sie mehrfach gegen die Mittelschutzplanke. Die Fahrbahn war durch die beschädigten Fahrzeuge, Trümmerteile und Betriebsstoffe auf einer Länge von 150 Metern komplett blockiert und verunreinigt. Eine 47-jährige Oldenburgerin fuhr in der Folge mit ihrem VW über eines dieser Trümmerteile, an ihrem Wagen entstand ein Reifenschaden.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 70 000 Euro. Trümmerteile fielen auch auf die Richtungsfahrbahn Bremen, auf der es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen kam. Hier wurden aber keine Fahrzeuge beschädigt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Trotz der hohen Aufprallgeschwindigkeit ist der Unfall relativ glimpflich ausgegangen. Die 46-jährige Beifahrerin im vorderen Audi und der 29-Jährige wurden leicht verletzt. Der Verkehr in Richtung Oldenburg musste über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Der Stau war zwischenzeitlich mehr als fünf Kilometer lang.