Möbel-Pakete fallen auf die Autobahn

Hatten Da hat wohl jemand seine Einkäufe in einem schwedischen Möbelhaus nicht so gut festgezurrt. Am Samstag, kurz nach 17 Uhr, verlor ein noch unbekannter Autofahrer auf der Autobahn 29, Fahrtrichtung Ahlhorner Dreieck, zwischen dem Oldenburger Ostkreuz und der Ausfahrt Sandkrug, mehrere Pakete mit Möbelteilen. Vom Anhänger oder vom Dach? – Das ist nicht bekannt.

Mindestens vier nachfolgende Fahrzeuge erkannten die auf der Fahrbahn liegenden Pakete aufgrund der Dunkelheit zu spät und fuhren darüber. Die Autos wurden laut Polizei leicht beschädigt. Insgesamt ist von einem Sachschaden um die 4000 Euro die Rede. Der kleine Schuttberg aus überfahrenen Paketen musste durch die Autobahnmeisterei Oldenburg entsorgt werden. Der Paket-Verlierer oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn (Telefon 04435/9316-0) zu melden.