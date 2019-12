Hatten /Munderloh Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 18.45 Uhr auf der Munderloher Straße in Hatten. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei ist der 89-jährige Fahrer eines VW Golf, der in Richtung Kirchhatten unterwegs war, aus bislang unbekannten Gründen auf einen Traktor mit angehängtem Futtermischwagen aufgefahren. Das landwirtschaftliche Gespann stand zum Unfallzeitpunkt verkehrsbedingt auf der Straße, da der 29-jährige Traktorfahrer aus Hatten nach rechts in den Hartmannsweg abbiegen wollte, so die Polizei.

Der Golf-Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen, zwei 76-jährige Frauen aus dem Landkreis Oldenburg, kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Sowohl an dem VW Golf als auch an dem Futtermischwagen entstand nach Angaben der Polizei hoher Sachschaden. Dieser wurde auf etwa 35 000 Euro geschätzt.