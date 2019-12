Hatten Bei einem schweren Unfall in Hatten ist ein junger Mann am Donnerstag ums Leben gekommen. Der 20-Jährige war gegen 9.50 Uhr mit dem Auto auf der Hatter Landstraße in Richtung Oldenburg unterwegs, als er in einer Rechtskurve ins Schleudern kam. Das Auto prallte gegen einen Straßenbaum und wurde komplett zerstört. Der junge Mann aus Hatten erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, teilt die Polizei mit.

Die Hatter Landstraße war über mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 5200 Euro.