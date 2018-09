Hatten Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto kam es am Samstagvormittag auf der Kimmer Straße zwischen Dingstede und Hatten. Die 57-jährige Fahrerin des Wagens wollte gegen 9.45 Uhr nach links in die Nutteler Straße abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad eines 40-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt 9000 Euro. Zwecks Unfallaufnahme blieb die Strecke bis 11.10 Uhr voll gesperrt.