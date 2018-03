Hatterwüsting Am späten Dienstagabend haben Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kleiststraße in Hatterwüsting ordnungsgemäß ihren Ofen angezündet. Kurze Zeit später kam es zu einer leichten Rauchentwicklung aus dem Ofen im Wohnzimmer. Die Bewohner gingen deshalb von einem Schornsteinbrand aus und wählten den Notruf 112.

Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte um 21.05 Uhr die Feuerwehr Sandkrug per Funkmeldeempfänger und Sirene. Kurze Zeit später rückten die ersten Einsatzkräfte zur Einsatzstelle aus. Vor Ort wurde der Schornstein umgehend mit einer Wärmebildkamera untersuch, so Feuerwehrpressewart Timo Nirwing. Schnell stellte es sich heraus, dass es sich nicht um einen Schornsteinbrand sondern eine kleine Verpuffung im Ofen handelte. Vorsichtshalber wurde das Innere des Hauses mit der Wärmebildkamera untersucht, mit dem Ergebnis: keine erhöhte Temperaturen oder versteckte Glutnester im Bereich des Ofens oder Schornstein.

Nach rund einer dreiviertel Stunde konnten die 18 Kameraden, die mit zwei Fahrzeugen ausgerückt waren, die Einsatzstelle wieder verlassen. Im Einsatz waren ebenfalls ein alarmierter Schornsteinfeger sowie ein Rettungswagen der Malteser Sandkrug. Auch diese brauchten nicht tätig werden. Der Rauch richtete keinen Schaden an.