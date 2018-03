Hatterwüsting Der Voßbergweg in Hatterwüsting ist nicht nur neu gepflastert, er lädt mit seinem schnurgeraden Verlauf auch zum flotten Fahren ein. Zumindest in dem Abschnitt zwischen Hatter Weg und der Straße Am Forst will die Gemeinde allerdings dagegen mit einer Temporegelung vorgehen. Es werde künftig in diesem Bereich „Tempo 30“ gelten, kündigt Bürgermeister Christian Pundt an. Das ist ein Ergebnis der jüngsten Verkehrsschau, die die Kommune gemeinsam mit Vertretern der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburger-Land/Wesermarsch vorgenommen hat.

Für den zweiten Abschnitt mit deutlich weniger Anliegern (Am Forst bis Hotel Meiners) wird die Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h festgelegt. „Das passt in dieses Gebiet. Wir wollen schließlich eine familienfreundliche Gemeinde sein, dann muss das auch möglich sein“, hofft der Bürgermeister auf das Verständnis der Hatter. Gerade Kinder müssten sich sicher im Straßenverkehr bewegen können. Studien hätten mittlerweile nachgewiesen, dass fehlende Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder in ihren Wohnumfeldern negative Auswirkungen auf die psychomotorische Leistungsfähigkeit, die kognitiven Fähigkeiten, das Sozialverhalten und die Selbstständigkeit hätten.

Weitere Ergebnisse der Verkehrsschau:

• Der Radverkehr im Bereich der Hatter Schulen soll generell besser geregelt werden.

• Am Sommerweg, in Höhe der Einmündung Ulmenweg, wird ein „Vorfahrt nur an der nächsten Kreuzung“-Schild aufgestellt.

• Verkehrsteilnehmer im Ulmenweg werden im Gegenzug mit einem „Vorfahrt gewähren“-Schild zu erhöhter Vorsicht aufgefordert.

• Am Sommerweg werden demnächst die verblassenden 30er-Zonen-Verkehrszeichen gegen neue ausgetauscht.

• Beim Karl-Bunje-Weg, Ecke Voßbergweg, sollen rot-weiße Schraffen die Verkehrssicherheit erhöhen

• Nach und nach sollen künstliche Verengungen (Stopper) an Fuß- und Radwegen von Holz auf Metall umgerüstet werden. Die sollen vor allem bei Dunkelheit durch eine reflektierende Schicht besser zu erkennen sein.

• Bereits in die Tat umgesetzt wurde die Temporeduzierung auf der Dorfstraße zwischen Mühlenweg und Ortseingang Hatterwüsting von 70 auf 50 km/h. Grund für die Maßnahme sei, dass der Begegnungsverkehr mit Bussen und Lastern zu Engpässen auf der Straße führe und das Ausweichen auf den Randstreifen erzwinge, so die Begründung. Durch Neubaugebiete habe sich die Zahl der Einwohner (und speziell auch der Kinder) erhöht.