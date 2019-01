Havekost Auf einer der unfallträchtigsten Kreuzungen in der Gemeinde Ganderkesee hat es am Dienstagabend erneut schwer gekracht: Bei einem Zusammenstoß auf der B 213 in Havekost, an dem drei Pkw aus dem Ammerland, dem Landkreis Diepholz und dem Altkreis Bremervörde (jetzt Rotenburg/Wümme) beteiligt waren, wurden nach ersten Erkenntnissen vier Personen so schwer verletzt, dass sie alle mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Nähere Angaben zu den beteiligten Personen und der möglichen Unfallursache konnte die Polizei am Dienstagabend zunächst nicht machen.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr: Das Fahrzeug aus dem Kreis Diepholz kippte bei dem Zusammenstoß um und blieb an der Einmündung der Harpstedter Straße in die Bundesstraße auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr durch die mit der Glassäge herausgetrennte Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die Bundesstraße 213 wurde zwischen Hoyerswege und Hengsterholz für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über Ganderkesee um. Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Havekost-Hengsterholz und Ganderkesee, die mit insgesamt drei Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften vor Ort waren, rückte auch die Berufsfeuerwehr Delmenhorst zur Unfallstelle aus. Zudem waren die Malteser aus Ganderkesee mit drei Rettungsfahrzeugen im Einsatz, ein vierter Rettungswagen kam aus Delmenhorst. Auch der Leitende Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst wurden gerufen.