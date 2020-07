Feuerwehreinsatz: Auto in Heide gerät in Vollbrand

Heide In Vollbrand stand am Montagabend ein Pkw in Heide. Gegen 19 Uhr hatte der 55 Jahre alte Fahrer des Autos seinen BMW auf ein Grundstück an der Husumer Straße gefahren, als plötzlich Rauch aus seinem Fahrzeug aufstieg. Als die Feuerwehr anrückte, stand das Auto bereits in Flammen. Im Einsatz waren laut Mitteilung der Polizei 25 Kräfte der der Freiwilligen Feuerwehr Schierbrok mit vier Fahrzeugen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.