In Ganderkesee Aufgegriffen: Betrunken am Steuer eingeschlafen

Heide Erstmal aufwecken mussten Polizeibeamte am Sonntagvormittag in Heide einen Autofahrer, damit sie ihn kontrollieren konnten. Der 46-Jährige aus Delmenhorst saß schlafend am Steuer seines Pkw auf einem Parkstreifen im Lilienweg.

Auf ihn aufmerksam geworden war die Polizei durch Zeugen, die beschrieben, wie der Mann gegen 9.30 Uhr am Heuweg lautstark lallend und pöbelnd in seinen Kleinwagen gestiegen und losgefahren sei. Als eine Streife ihn dann kurz darauf nicht weit entfernt am Lilienweg entdeckte, schlief er bereits – eine Bierdose stand auf dem Sitz zwischen seinen Beinen. Laut Polizeibericht brauchten die Beamten mehrere Versuche, bis der offensichtlich stark angetrunkene Fahrer wach wurde. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab dann einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Delmenhorster musste mit zur Blutprobe, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.