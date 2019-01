Heide Erheblichen Schaden genommen hat am Montagvormittag in Heide ein Kleinwagen durch einen Parkrempler. Der 79 Jahre alte Fahrzeughalter hatte seinen roten Toyota Yaris gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke an der Schönemoorer Landstraße abgestellt. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er erhebliche Schäden an der linken Fahrzeugseite fest: Auf einer Länge von fast zwei Metern waren Kratzer zu sehen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3000 Euro. Die Beamten gehen davon aus, dass der Fahrer eines anderen Fahrzeugs die Schäden beim Ein- oder Ausparken verursacht und den Unfallort verlassen hat, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04431/ 9410 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

