Hellbusch Begegnen sich auf der Straße Hellbusch in der gleichnamigen Bauerschaft zwei Autos, muss mindestens eines auf den Grünstreifen ausweichen. Für zwei Fahrzeuge ist die asphaltierte Straße ziemlich eng. Theoretisch könnten Pkw-Fahrer hier 100 km/h fahren, da die Straße außerorts liegt und es keine anderweitige Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Und das stört die Anwohner der Bauerschaft.

Sie waren vor rund einem Jahr an die Gemeinde Großenkneten herangetreten und hatten eine Temporeduzierung gefordert. Alle Anwohner der Bauerschaft Hellbusch hätten das Schreiben an die Gemeinde unterschrieben, berichtet Friedrich Hellbusch. „Einschließlich der Kinder und Schulpflichtigen“, ergänzt er. Denn gerade sie seien durch Autofahrer, die seiner Meinung nach zu schnell auf der kurvenreichen und schmalen Straße unterwegs sind, gefährdet.

Kein Radweg

Begegnen die jungen Leute beispielsweise per Fahrrad einem Pkw oder größeren Fahrzeugen, müssten sie absteigen und warten, bis das Fahrzeug vorbeigefahren sei, erzählt eine Anwohnerin. Denn ein weiteres Problem sei, dass es keinen Geh- oder Radweg am Hellbusch gebe und auch keine Straßenbeleuchtung. Das mache die ganze Problematik in der dunklen Jahreszeit im Herbst und Winter noch schlimmer.

Die Gemeinde Großenkneten hatte nach dem Schreiben der Anwohner im Juni 2018 eine Woche lang verdeckt die Geschwindigkeit auf der Straße gemessen. Wie Amtsleiterin Frauke Asche berichtet, sei kein Verkehrsteilnehmer 100 km/h gefahren. Nur zwei seien über 70 km/h gefahren. Die Durchschnittsgeschwindigkeit habe bei rund 50 km/h gelegen.

Aber auch das ist den Anwohnern noch immer zu viel. Sie würden sich eine Tempobegrenzung auf 30 km/h wünschen. Auch weil sich die Voraussetzungen geändert hätten, wie sie der Amtsleiterin und Bürgermeister Thorsten Schmidtke mitteilten. Durch die volle Erschließung des Baugebietes Greve habe sich das Verkehrsaufkommen erhöht, sagte Friedrich Hellbusch. Die dortigen Anwohner würden die Straße Hellbusch als Abkürzung in Richtung Wildeshausen nehmen.

Amtsleiterin und Bürgermeister versicherten den Anwohnern, dass noch in diesem Jahr eine weitere verdeckte Geschwindigkeitsmessung durchgeführt werden soll. Dann auch an anderer Stelle. Die Gemeinde habe auch Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Jedoch sei die Straße von der Polizei als nicht gefährlich eingestuft worden, da es in den vergangenen vier Jahren nur einen Unfall gegeben habe, berichtete Asche.

Appell an Autofahrer

„Die Autofahrer sollen ja bleiben. Wir sind ja eine lebendige Gemeinde“, sagt Friedrich Hellbusch. Dennoch appellieren er und die anderen Anwohner an die Verkehrsteilnehmer auf der Straße Hellbusch und Hellbuscher Weg, Rücksicht insbesondere auf die Kinder zu nehmen und langsam zu fahren. Auch wenn 100 km/h erlaubt seien, gebe es die Straße nicht her.